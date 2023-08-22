YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR | YKS ek kontenjanlar açıklandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu?

3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavlarının ilk tercih süreci sona erdi. İlk yerleştirme sonuçlarıyla hayalini kurdukları üniversite ve bölüme giremeyen adaylar şimdi ek tercihler için heyecanla beklemeye başladı. Peki, YKS ek kontenjanlar açıklandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar…

2023 YKS taban puanları listesi, ek tercih yapacak olan adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Tercih listesinde yer alan üniversitelerden birine yerleşemeyen adaylar, YKS taban puanlarını ve boş kontenjanları inceleyerek yeni tercihlerini oluşturmayı düşünüyor. Peki,YKS ek kontenjanlar açıklandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR

YKS yerleştirme sonuçları resmi olarak duyuruldu. Ancak, ek tercih takvimi hakkında henüz ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarına hak kazanamayan öğrenciler için ek tercih süreci önem taşıyor. Ek tercih kontenjanları, üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacak.

YKS EK KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

YÖK, kayıt yapılmayan boş kontenjanları ÖSYM'ye bildirecek ve ÖSYM de bu bilgileri içeren bir tercih kılavuzu yayınlayacak. Bu kılavuzda adaylar, güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini bulabilecekler. Ancak şu an için YKS ek yerleştirme kılavuzu henüz yayınlanmış değil. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı geldiğinde, detayları ekleyeceğiz. Yükseköğretim programlarında 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonrası boş kalan veya kaydolunmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme ile dolacaktır.

YKS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmede belirlenen en düşük puanın altında puana sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sürecinin ardından kontenjan açığı olan programlara ön kayıt yoluyla öğrenci kabul edilmeyecektir. Ek tercih için ücret 50,00 TL olarak belirlenmiştir. Ek yerleştirme tercihi yapmış fakat ücreti ödemeyen adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemleri dikkate alınmayacaktır.