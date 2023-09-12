Üniversite adayları tarafından merakla beklenen YKS ek tercih süreci hakkında son bilgiler araştırılıyor. YKS ek tercihlerin başlayıp başlamadığı konusu, üniversiteye giriş sürecindeki öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, YKS ek tercih başladı mı? YKS ek tercih son gün ne zaman? Ek tercih işlemleri nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih işlemleri ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından YKS ek tercihler başladı mı araştırılmaktadır. Ek tercih işlemleri nereden, nasıl yapılır araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YKS ek tercih başladı mı? YKS ek tercih son gün ne zaman? Ek tercih işlemleri nereden, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

İstatistiklere göre YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 2 milyon 995 bin 638'i sınava katıldı. Başvuru yapan 531 bin 805 aday ise sınava girmedi. İkinci oturum AYT'ye başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 1 milyon 980 bin 534'i sınava katıldı, 592 bin 635 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan da 173 bin 3 aday sınava katıldı, 165 bin 6 aday sınava girmedi.

İLK TERCİHTE YERLEŞEN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.

YKS EK TERCİH BAŞLADI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek tercih işlemleri 12 Eylül Salı günü itibariyle başlamıştır.