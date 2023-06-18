YKS ehliyet ile girilir mi? Ehliyet ile sınava girilir mi? ÖSYM'nin yaptığı YKS TYT AYT üniversite sınavlarına ehliyet ile girilir mi?

YKS TYT AYT sınavına girmek isteyen adayların en merak ettiği konuların başında gelen bozuk parayla ve ehliyetyla YKS TYT AYT girilir mi? YKS TYT AYT bozuk para yasak mı? sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Bozuk parayla YKS TYT AYT girilir mi? YKS TYT AYT bozuk para yasak mı? ÖSYM'nin yaptığı YKS TYT AYT üniversite sınavlarına ehliyet ile girilir mi? Ehliyet ile sınava girilir mi?

Ehliyet ile sınava girilir mi, sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün;milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Bozuk parayla YKS TYT AYT'ye ehliyet ile girilir mi? TYT AYT'de cebimizde bozuk para olması yasak mı? Ehliyet ile sınava girilir mi? İşte detaylar haberimizde...

YKS EHLİYET İLE GİRİLİR Mİ?

Sınav salonlarına cep telefonu, araba anahtarı gibi herhangi bir yabancı cisimle girilmesi kesinlikle yasaktır. YKS'ye araba anahtarı ile girmek yasaktır. ÖSYM yönergelerine göre anahtarlık, her türlü araç anahtarı sınava girerken kontrole tabi tutulan araçlar arasında yer almaktadır.

TYT AYT ÜNİVERSİTE SINAVLARINA BOZUK PARA İLE GİRİLİR Mİ?

Adaylar ve görevliler yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava katılabilecek.

YKS'DE KALEM, SİLGİ VERİLİR Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker, peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

ÖSYM'nin sınava oje ile girmenin yasak olduğu konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmuyor.