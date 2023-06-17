Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi bu hafta sonu yapılacak. Peki, YKS'de tuvalet izni var mı? YKS sınavında para yasak mı? Saat takmak yasak mı? YKS'de tuvalet izni var mı? TYT AYT'de yasak olanlar: YKS sınavında para yasak mı, saat takmak yasak mı, toka takılır mı?

Yks'de tuvalet izni var mı, sorusuna yanıt aranıyor. Tyt sınavından en erken ne zaman çıkılır? Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi bu hafta sonu yapılacak. Peki, TYT sınavından en erken ne zaman çıkılır? Yks'de tuvalet izni var mı? TYT AYT'de yasak olanlar: YKS sınavında para yasak mı, saat takmak yasak mı, toka takılır mı? İşte, TYT başlangıç ve bitiş saatleri haberimizde...

YKS'DE TUVALET İZNİ VAR MI?

Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

YKS SINAVINDA YASAK OLAN ŞEYLER

Adayların sınava

çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla,

cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

silah vb. teçhizatla

girmeleri ve sınav süresince adayların,

birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,

salondaki görevlilere soru sormaları,

birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,

sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları,

başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri,

sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

sınav kurallarına aykırıdır.

Kaynak:osym.gov.tr