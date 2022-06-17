Yks'ye girecek adaylar sınav hazırlıklarını tamlayıp beklemeye geçerken sınav ile ilgili detaylı araştırma yapmaya başladılar. Adaylar bu konuda Yks'de HES kodu isteniyor mu sorusunun yanıtını merak etti. Peki, Yks'de HES kodu isteniyor mu?

YKS'DE HES KODU İSTENİYOR MU?

Kovid-19 salgını döneminde eğitim-öğretimin tüm kademelerde çevrim içi yapıldığını ve sınavların çevrim içi olarak uygulandığını hatırlatan Aygün, ÖSYM olarak bu süreçte gerekli tüm tedbirleri alarak ikisi YKS olmak üzere tüm sınavları yüz yüze başarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

ÖSYM olarak salgın dönemi sınav uygulamalarını Sağlık Bakanlığı görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladıkları "Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları" rehberine göre gerçekleştirdiklerini belirten Aygün, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminden bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere 24 milyon 354 bin 152 maske, 24 milyon 388 bin 806 dezenfektan mendil, 6 milyon 324 bin 156 eldiven, 119 bin 177 litrelik el dezenfektanı, 111 bin 116 yüz koruyucu siperlik ve 95 bin 937 tek kullanımlık koruyucu önlük verildi. Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de Bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES Kodu uygulamasını kaldırdık.

Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız, isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecekler. Sınav günü Kovid-19 durumu olan adaylarımız olursa Sağlık Bakanlığı e-Nabız üzerinden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklardır."

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