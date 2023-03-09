Uzun bir maratonun ardından beklenen tarih ÖSYM tarafından açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) için tarih, 17-18 Haziran olarak duyuruldu. Peki, YKS'de hangi konular muaf? 12 sınıf YKS'ye dahil mi?

YKS HANGİ KOMULARMUAF?

KS ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

12. SINIFIN 2. DÖNEM MÜFREDATINDAN MUAF OLACAKLAR

Kurulumuz kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12. sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS'de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar, ÖSYM'ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur."