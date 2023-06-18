Hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi öğrenciler tarafından sınav hakkında merak edilen YKS'de en erken kaçıncı dakikada çıkılır? YSK kaç saat, kaç dakika sürüyor? soruları gündeme taşındı.

Yks'de en erken kaçıncı dakikada çıkılır? Hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi öğrenciler tarafından sınav hakkında merak edilen YKS'de en erken kaçıncı dakikada çıkılır? YSK kaç saat, kaç dakika sürüyor? soruları gündeme taşındı. Detaylar...

YKS'DE EN ERKEN KAÇTA ÇIKILIR?

Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır.

YKS KAÇ SAAT, KAÇ DAKİKA?

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika