Yks'ye girecek adaylar sınav hazırlıklarını tamlayıp beklemeye geçerken sınav ile ilgili detaylı araştırma yapmaya başladılar. Adaylar bu konuda YKS Cumartesi 1. oturum kaç dakika, YKS kaçta bitiyorsorusunun yanıtını merak etti. Peki, YKS Cumartesi 1. oturum kaç dakika, YKS kaçta bitiyor?

YKS CUMARTESİ 1. OTURUM KAÇ DAKİKA, YKS KAÇTA BİTİYOR?

TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulamasının bu yıldan sonra sonlanacağını bildiren Aygün, "2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabileceklerdir. Bu yıldan sonra bu uygulama geçerli olmayacaktır." dedi.

Bu sene Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulamasının kaldırıldığını anımsatan Aygün, ayrıca TYT'nin 135 dakika olan sınav süresinin 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldığını dile getirdi.

Aygün, yerleştirme puanının hesaplanmasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yükseköğretim programlarına kontenjanlar dahilinde yerleşme imkanı elde edecek. Ancak tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik alanlarında başarı sıralaması şartı uygulanmaya devam ediyor. Tıp fakülteleri için ilk 50 bin, diş hekimliği fakülteleri için ilk 80 bin, hukuk fakülteleri için ilk 100 bin, eczacılık fakülteleri için ilk 100 bin, mimarlık programları için ilk 250 bin, mühendislik programları için ilk 300 bin ve öğretmenlik programları için ilk 300 bin içine girmek gerekiyor."

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