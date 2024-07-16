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YKS CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEME | YKS cevap anahtarına nasıl bakılır?

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YKS'nin ardından adaylar, sınav sonuçlarını merakla bekliyor. YKS cevap kağıdı görüntüleme süreci, adayların kendi performanslarını değerlendirebilmeleri için büyük önem taşıyor. YKS cevap anahtarına nasıl bakılır sorusu, sınavın ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilebileceğini duyurdu. Adaylar, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte cevap anahtarına bakmak istiyor. ÖSYM 10 gün süreyle YKS cevap kağıdını erişime açtı. Peki, YKS cevap anahtarına nasıl bakılır?

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

YKS CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEME | YKS cevap anahtarına nasıl bakılır?

YKS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklanmasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

YKS CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS CEVAP KAĞIDINA NEREDEN BAKILIR?

YKS cevap kağıdı görüntüleme ekranı 10 gün süreyle erişime açıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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