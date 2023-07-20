2023 YKS sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarına odaklanan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağın merak etmeye başladı. Peki, YKS bugün saat kaçta açıklanacak?

Yks bugün saat kaçta açıklanacak, sorusu bugün en çok merak edilen konular arasından yer aldı. Peki, YKS bugün saat kaçta açıklanacak?

YKS NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

17 Haziran'da 2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran pazar günü saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru soruldu.

YKS BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklama tarihine ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.