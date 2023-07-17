YKS bugün açıklanır mı? TYT- AYT 2023 ne zaman açıklanacak, hangi gün? YKS sonuçları sorgulama ekranı!
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YKS 1. Oturum ( Tyt ) ve YKS 2. Oturum (AYT) sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacaktır.
TYT- AYT sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açıklanacaktır. Bununla birlikte, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS ) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.
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ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı https://t.co/UAxYyFRY99 pic.twitter.com/IW2C4K7NQd— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 18, 2023