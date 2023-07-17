YKS bugün açıklanır mı? TYT- AYT 2023 ne zaman açıklanacak, hangi gün? YKS sonuçları sorgulama ekranı!

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YKS BUGÜN AÇIKLANIR MI?

YKS 1. Oturum ( Tyt ) ve YKS 2. Oturum (AYT) sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacaktır.

TYT- AYT 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYT- AYT sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açıklanacaktır. Bununla birlikte, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS ) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

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YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

YKS SONUÇLAR NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.