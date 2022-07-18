YKS birincisi kim oldu, hangi illerden çıktı? 2022 YKS YTY AYT birincileri kimler? Türkiye birincisi puanları ve netleri kaç?
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Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 18- 19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen sınavda Türkiye birincileri kimler oldu ve hangi şehirlerden çıktı merak ediliyor. Peki, YKS birincisi kim oldu, hangi illerden çıktı? 2022 YKS YTY AYT birincileri kimler?
2022 YKS birincisi kim oldu, hangi illerden çıktı adaylar tarafından araştırılıyor. YKS YTY AYT birincileri kimler ve Türkiye birincileri puanları ve netleri kaç olduğu merak ediliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, TYT birincisinin sınava Kocaeli'den katıldığını belirterek AYT ve YDT'de birincilik alan tüm öğrencilerin sınava katıldıkları illeri tek tek paylaştı. YKS birincisi kim oldu, hangi illerden çıktı? 2022 YKS YTY AYT birincileri kimler? Türkiye birincisi puanları ve netleri kaç?
YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU, HANGİ İLLERDEN ÇIKTI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğunu bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2022- Yks sonuçlarının ardından YKS birincilerinin illerini duyurdu. Buna göre, 2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.
2022 YKS YTY AYT BİRİNCİLERİ KİMLER?
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu. Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
2022-YKS Birincilerimizin İlleri— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 18, 2022
TYT: Kocaeli
AYT:
Sayısal: Kayseri
Eşit Ağırlık: İzmir
Sözel: Kayseri
YDT:
Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul
Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.