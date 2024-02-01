YKS başvurusu başladı mı? YKS sınavı başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Yks başvurusu başladı mı? Sorusu gündemde yer alıyor. Bu yıl üniversite sınavına girecek olan adaylar, YKS başvuru tarihini 2024 ve TYT- Ayt sınav ücretleri ne kadar olduğu merak ediliyor. YKS başvurusu başladı mı? Sorusu da bu kapsamda araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YKS başvurusu başladı mı? YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

YKS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

YKS oturumları, TYT-AYT- Ydt sınavlarından oluşuyor. Başvuru işlemleri 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Buna göre YKS başvuruları bugün itibariyle başladı. YKS başvuru işlemleri 26 Şubat tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. 2024 YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacaktır. YKS başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar bugünden itibaren YKS başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

YKS 2024 başvuru ücreti henüz açıklanmamıştır. Ancak geçen yıl YKS başvuru ücreti her oturum için 115 TL idi. Geçtiğimiz sene YKS geç başvuru ücreti normal ücretin %50 artırımlı olarak ödenmiştir.