ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre YKS başvuruları başladı mı? Merak edilmekte. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair yapılan açıklamalar ile YKS başvuruları başladı mı? Sorusu yanıt buldu. Peki, YKS başvuruları başladı mı? YKS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Kahramanmaraş'ta YKS yapılacak mı, yapılmayacak mı? Kahramanmaraş'ta YKS sınavı olacak mı?

Yks başvuruları başladı mı?, sınava katılacak olan adayların gündeminde yer alıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında dair gelişmeler, kamuoyu ile paylaşıldı. Böylelikle merak edilmekte olan YKS başvuruları başladı mı? Sorusu yanıt buldu. Peki, YKS başvuruları başladı mı? YKS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

DEPREMZEDELER SINAV ÜCRETİ ÖDEYECEK Mİ?

ÖSYM'den yapılacak açıklamada, "2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak." denildi.