ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvuruları tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre belli olan tarih ise merak edildi. YKS başvuruları başladı mı? SON DAKİKA! 2023 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS başvuru nereden yapılır?

YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS sınav başvuru ücreti belli mi? YKS başvuru nasıl yapılır?

Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS başvuru tarihi yer alıyor. Bugün ÖSYM tarafından 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Peki, YKS başvuruları başladı mı? SON DAKİKA! 2023 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS başvuru nereden yapılır?

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?



ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

ÖSYM'den yapılacak açıklamada, "2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak." denildi.

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