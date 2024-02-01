YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti açıklandı mı, kaç TL? YKS başvuru yapmak ücretli mi?

Yks başvuru ücreti ne kadar? Sorusu, Yks'ye girecek adaylar için başvuruların başlamasının ardından merak edilmekte olan sorular arasında yerini aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları başladı. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti açıklandı mı, kaç TL? YKS başvuru yapmak ücretli mi?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğle sonrası oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Adaylar sınava başvurularını 1-26 Şubat tarihleri arasında yapabilecek. Sınavın her oturumu için sınav ücreti 295 TL olarak belirlendi. Üç oturuma da katılacak adaylar 885 TL ödeyecek.

YKS SINAVI NE ZAMAN 2024?

Adaylar, başvurularını bugün saat 12.15'ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecekler. Sınav hakkında ayrıntılı bilgi 2024- Yks Kılavuzu'ndan ve ÖSYM'nin internet sitesinden alınabilecek.