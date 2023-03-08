YKS BAŞVURU TARİHLERİ: YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru tarihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? YKS başvuruları ne zaman bitiyor?
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ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvuruları merak edilmekte. İşte YKS BAŞVURU TARİHLERİ: YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru tarihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? YKS başvuruları ne zaman bitiyor?
Yks başvuru tarihleri, sınava katılacak olan adayların gündeminde yer alıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. İşte YKS BAŞVURU TARİHLERİ: YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru tarihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? YKS başvuruları ne zaman bitiyor?
Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
ÖSYM'den yapılacak açıklamada, "2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak." denildi.