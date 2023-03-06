Üniversite sınavı (TYT, AYT, YTD) başvuru tarihi 2023 için adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS başvuru tarihi belli oldu mu? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YTD) ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? YKS başvurusu başladı mı?

Yks sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. YKS sınavına girmek isteyen adaylar öncellik başvuru tarihini bekliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı tarihi ve başvuru günleri üniversite sınavına girecek adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, YKS başvuru tarihi belli oldu mu? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YTD) ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? YKS başvurusu başladı mı? İşte detaylar haberimizde...

YKS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz YKS sınav ve başvuru takvimine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Daha önce yapılan açıklamada sınavların 17-18 Haziran'da yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Ancak 2023 yılında yapılacak seçim ile sınav tarihlerinin üst üste gelmesi sonrası takvim geri çekildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ""Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." ifadelerini kullandı.