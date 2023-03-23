ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvuruları tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre belli olan tarihin ardından YKS başvuru ne zaman bitiyor? YKS başvuru ne zaman son? soruları aratıldı.

YKS ödemeleri nereden, nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2023 YKS başvuru ücretleri!

Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS başvuru ne zaman bitiyor? sorusu yer alıyor. ÖSYM tarafından 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Peki, YKS başvuru ne zaman bitiyor? YKS başvuru ne zaman son?

YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS başvuru son tarihi 23 Mart 23.59 olarak açıklandı.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2023?

Sadece TYT sınavına girecek adaylar 115 TL,

TYT ile beraber AYT veya YDT sınavına girecek adaylar 115 TL,

TYT, AYT ve YDT sınavlarının hepsine girecek olan adaylar ise 345 TL ücret ödeyecek.