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YKS AÇIKLANDI MI 2023? YKS (TYT- AYT) sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı!

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2023-YKS 1. Oturum ( Tyt ), 2023-YKS 2. Oturum (AYT) ve 2023-YKS 3. Oturum (YDT) sınav sonuçları 20.07.2023 tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesinden açıkandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açıldı.

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarına 18 Haziran 2023 tarihinde saat 18.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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