18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. YKS açıklandı! E-Devlet sonuç açıklama sayfası!

YKS AÇIKLANDI

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

2022- Yks Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun da bu hafta içinde yayımlanacağını duyuran Aygün, "2022- Yks tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında https://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır" ifadesini kullandı.

2022 YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

2022- Yks'nin birinci oturumu olan TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılırken, YKS'nin ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılmıştı. 3. oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girmişti.

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