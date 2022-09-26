YKS sınavı ardından tercih dönemleri başladı. YKS ek tercihlerin 19 Eylül tarihind açıklanmasının ardından üniversite sınavına giren üniversite öğrencisi adaylarının akıllarında YKS 3. Tercihler olacak mı? sorusu oldu. Peki, YKS 3. Tercihler ne zaman? YKS 3. Tercihler olacak mı? YKS 3. Tercihler başlangıç tarihi!

Geçtiğimiz sene YKS 2. Tercihlerin ardından üniveristeye yerleşemeyen öğrenciler için YKS 3. Tercih imkanı sunulmuştu. YKS ek tercihler sonuçları 19 Eylül tarihinde öğrencilere erişime açıldı. YKS Ek yerleştirme ile üniversiteye yerleşen öğrencilerin ardından üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin merak ettiği konu YKS 3. Tercih olacak mı? sorusu oldu. Peki, YKS 3. Tercihler ne zaman? YKS 3. Tercihler olacak mı? YKS 3. Tercihler başlangıç tarihi!

YKS 3. TERCİHLER OLACAK MI?

19 Eylül'de YKS ek tercihlerin erişime açılmasıyla YÖK'ten gelen açıklama şu yönde oldu;"2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur. Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür"

ÖSYM'den henüz YKS 3. Tercih yapılacak veya yapılmayacak olarak bir bilgilendirme gelmedi.