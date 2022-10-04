YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hiçbir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için üçüncü ek tercih fırsatı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, YKS 3. ek tercihler ne zaman? YKS 3. ek tercih ne zaman, var mı? 2022 YKS 3. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hiçbir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS 3. ek tercihler için bekleyişini sürdürüyor. Peki, YKS 3. ek tercihler ne zaman? YKS 3. ek tercih ne zaman, var mı? 2022 YKS 3. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

YKS 3. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Konuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor. YÖK açıklaması ise şu şekilde;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.

YKS 3. EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercihlerin olup olmayacağı adaylar tarafından merak konusu oldu.

Geçen yıl adaylara ikinci kez ek tercih şansı tanınmıştı. Ek Yerleştirme sürecinde, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylara 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylara ise 4 yıllık lisans programlarını tercih etme hakkı verilmişti.