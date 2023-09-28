YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, 2023-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre toplam 71 bin 943 adayımız daha üniversitelerimize kayıt yaptırmaya hak kazandı. Aramıza yeni katılacak tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim" dedi. Öğrenciler ise 3. ek tercih olup olmadığını merak ediyor. Peki, YKS 3. ek tercih var mı? ÖSYM YKS ek tercih ne zaman 2023?

YKS 3. ek tercih var mı? ÖSYM YKS ek tercih ne zaman 2023?

Yks ek yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Üniversite heyecanı saran öğrenciler ise 3. ek tercih dönemini araştırıyor. ÖSYM Başkanlığı'nın 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurmasıyla beraber YKS 3. ek tercih var mı? ÖSYM YKS ek tercih ne zaman 2023? soruları aratıldı.

YKS 3. TERCİH VAR MI, NE ZAMAN?

YKS ek tercih sonuçları 25 Eylül'de açıklandı. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise 3. ek tercih ile ilgili detayları araştırıyor. 3. ek tercihlerin yapılıp yapılmayacağı hakkında ise bir resmi açıklama gelmedi.

3. ek tercih en son 2021 senesinde yapılmıştı. 2023 senesinde 71 bin 943 öğrenci üniversiteye yerleşti ve 47 bin 999 boş kontenjan kaldı.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesini ( https://ais.osym.gov.tr ) ziyaret edin ve Tercih işlemleri bölümüne girin.

Tercih yapmak için gerekli olan bilgileri ve belgeleri hazırlayın. Bunlar arasında kimlik bilgileri, öğrenci belgesi, mezuniyet durumu ve YKS sonuç belgesi gibi dokümanlar bulunabilir.

İnternet üzerinden tercih yaparken, tercih kodlarını ve programların isimlerini doğru bir şekilde girin. Yanlış veya eksik bilgi girmemeye özen gösterin.

Tercihlerinizi belirledikten sonra sisteme kaydedin ve çıktısını alın. Tercihlerinizi kontrol edin ve gerekirse düzeltmeler yapın.

Belirlediğiniz tercihleri son başvuru tarihine kadar elektronik ortamda ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gönderin. Başvuru ücretini ödemeyi unutmayın.

Tercihleriniz son başvuru tarihinden sonra değerlendirilir ve yerleştirme sonuçları açıklanır. Sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Yerleştirildiğiniz bir programı kabul etmeniz durumunda, ilgili üniversitenin kayıt işlemlerini takip edin ve gerekli belgeleri teslim edin.

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tarihleri her yıl ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenir ve resmi olarak duyurulur. Bu nedenle YKS'nin 2024 tarihleri hakkında kesin bilgiye ulaşmak için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve duyurularını takip etmeniz gerekecektir.