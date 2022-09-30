YKS 3. ek tercih olacak mı ve ne zaman, soruları ek yerleştirme döneminde herhangi bir yükseköğrenim programlarına yerleşemeyen adayların odaklandığı konulardan oldu. Peki, YKS 3. ek tercih olacak mı? 2022 YKS 3. ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

2022 yılında YKS sınavına giren adaylar 3. tercih, ek tercih yapılacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS 3. ek tercih olacak mı? 2022 YKS 3. ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI, KILAVUZ YAYIMLANDI MI?

YKS'de ek tercih sonuçlar 19 Eylül'de duyuruldu. 3. ek yerleştirme süreci beklenirken ÖSYMi kontenjanların yüzde 99'unun dolduğunu duyurmuştu. Duyuruda ''2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' ifadeleri yer aldı. 3. ek tercih hakkında ÖSYM'den açıklama henüz bulunmuyor.

Ancak 2021 yılında adaylara 3. ek yerleştirme şansı verilmişti. Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih etme hakkı kazanmıştı.

EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.