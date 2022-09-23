YKS 3. ek tercihleri, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok adayın merak ettiği ve araştırdığı bir konu haline geldi. Adaylar YKS 3. ek tercih tarihlerini merak ediyor. Peki, YKS 3. ek tercih ne zaman? YKS 3. ek tercih tarihleri ne zaman yapılacak? YKS 3. ek tercih tarihleri!

Yks 3. ek tercih ne zaman? YKS 3. ek tercihleri, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok adayın merak ettiği ve araştırdığı bir konu haline geldi. Adaylar YKS 3. ek tercih tarihlerini merak ediyor. Peki, YKS 3. ek tercih ne zaman? YKS 3. ek tercih tarihleri ne zaman yapılacak? YKS 3. ek tercih tarihleri haberimizde...

YKS 3. EK TERCİH NE ZAMAN?

Adaylar tarafından 3. ek tercihin olup olmayacağı merak ediliyordu. Geçen yıl adaylara ikinci kez ek tercih şansı tanınmıştı. Ek Yerleştirme sürecinde, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylara 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylara ise 4 yıllık lisans programlarını tercih etme hakkı verilmişti. Bu nedenle 2022 yılında 3. ek tercih hakkının olmayacağı bekleniyor.