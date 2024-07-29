YKS 2024 tercihleri ne zaman açıklanacak? 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite adaylarının, 2024- Yks Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları büyük önem taşıyor. 25 Temmuz'da başlayan tercih süreci hızla devam ederken tercih yapan adaylar yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, detaylar…

2024 YKS TERCIH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yks tercihlerinin yapılmasının ardından yerleştirme sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren iki hafta içinde erişime açılması öngörülüyor. Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlamasından önce sonuçların açıklanması bekleniyor. Buna göre ÖSYM'nin en geç 16 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.