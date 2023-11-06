YKS 2024 ne zaman? TYT-AYT ne zaman yapılacak? YKS 2024 sınav tarihleri!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre YKS 2024 tarihleri netleşti. Peki, YKS 2024 ne zaman? İşte, YKS, TYT ve AYT sınav tarihleri...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre YKS 2024 tarihleri netleşti. Peki, YKS 2024 ne zaman? İşte, YKS, TYT ve AYT sınav tarihleri haberimizde...

YKS 2024 NE ZAMAN?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 9 Haziran'da yapılacak.

SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy,

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da,

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da,

Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da,

2. gün oturumları 21 Temmuz'da,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak."

açıklamasında bulundu.