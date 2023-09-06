Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı tarafından yapılan açıklamalar kapsamında YKS 2024 ne zaman? Sorusu araştırılmakta. Bu yıl YKS sınavına katılacak olan birçok aday, YKS 2024 tarihini internet üzerinde araştırıyor. Peki, YKS 2024 ne zaman? Bu yıl YKS ne zaman yapılacak? YKS 2024 tarihi belli oldu mu?

Yks 2024 ne zaman? Sorusu, gelecek yıl gerçekleştirilecek olan YKS 2024 sınavına katılacak olan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile birlikte YKS sonuçları geçtiğimiz haftalarda adayların erişimine açılmıştı. YKS 2024 maratonu bu yıl gerçekleştirilen sınav sonucunun açıklanması ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte gündemde yer aldı. Peki, YKS 2024 ne zaman? Bu yıl YKS ne zaman yapılacak? YKS 2024 tarihi belli oldu mu?

YKS 2024 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından uygulanmakta olan YKS sınavı genellikle Haziran ayının ikinci haftasından sonra yapılıyor. ÖSYM tarafından YKS 2024 için henüz net bir açıklama yapılmasa da daha önceki yıllar ele alındığında YKS 2024'ün 22-23 Haziran 2024 tarihlerinde yapılması öngörülmekte.

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. "Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanını ekleyerek yerleşme imkanı elde edecek. 135 dakika olan TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılacak." Buna göre TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarıldı.