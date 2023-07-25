YKS 2023 Tercihleri Ne Zaman Açıklanacak? YKS Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları belli oldu. Adayların gündeminde ise tercih bulunuyor. Bu sene üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan yer alacak. Peki, Tercihler ne zaman açıklanacak? YKS 2023 tercihler açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte son gelişmeler…

Adayların gündeminde tercih işlemleri öncesinde üniversitelerin kontenjan sayısı diğer detaylar merak konusu. Peki, Tercihler ne zaman açıklanacak? YKS 2023 tercihler açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

YKS 2023 TERCİHLER AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayınlanacak. Tercih sonuçlarının ise tercih işlemlerinin bittiği 8 Ağustos tarihinden sonra takip eden haftada açıklanması uzmanlarca bekleniyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 2022-YKS 15 Ağustos 2022 tarihinde yani tercih işlemlerinin bitiminden 1 hafta sonra açıklandı. Uzmanlarca 2023 YKS yerleştirme sonuçları 14-21 Ağustos arasında açıklanması bekleniyor.