YKS 2023 TERCİH ROBOTU: Üniversite tercih robotu ekranı 2023 YÖK önlisans - lisans

Üniversite tercih robotu ekranı, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YÖK Atlas tercih robotu ile Son 3 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor. İşte, Üniversite tercih robotu ekranı 2023!

YKS 2023 TERCİH ROBOTU

Son 3 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlılar dışında) Üniversite tercih robotu ekranı yani YKS 2023 tercih robotuna aşağıdaki yer almakta olan bölümden ulaşabilirsiniz.

YKS 2023 TERCİH ROBOTU EKRANI

YKS TERCİH SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.