ÖSYM tarafından yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na kaç kişi tarafından başvuru yapıldığını merak edenler YKS 2023 sınavına kaç kişi katılacak? Sorusunu arama motorları üzerinde araştırdı. Peki, YKS 2023 sınavına kaç kişi katılacak? Bu yıl YKS sınavına kaç kişi katılacak? YKS'ye kaç kişi başvurdu?

Yks'nin 17 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek. Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek. Peki, YKS 2023 sınavına kaç kişi katılacak? Bu yıl YKS sınavına kaç kişi katılacak? YKS'ye kaç kişi başvurdu?

YKS 2023 SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 ve 18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 527 bin 463 aday başvurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 527 bin 463 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 573 bin 136 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 338 bin 14 aday başvuru yaptı. Geçen sene YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştu.

Sınav, Türkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de gerçekleştirilecek Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS adaylarının sınava gelirken sınava giriş ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.