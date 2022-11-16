YKS 2023 ne zaman yapılacak? AYT, TYT ve YDT oturumları hangi tarihte yapılacak?

Yeni yıla kısa bir süre kala YKS sınav tarihleri merak konusu oldu. Her yıl binlerce Lise mezunun üniversiteye girmek ve meslek edinmek için girdikleri.2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak? AYT ,TYT ve YDT oturumları ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 YKS sınavına girecek olan üniversite öğrencisi adayları gün sayıyor. ÖSYM'nin 2023 yılında YKS hangi tarihte olacağının açıklamasına çevrildi gözler. Mezuna kalan ve 12. Sınıf olan öğrenciler heyecanla 2023 YKS ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Sınava hazırlık yapan vatandaşlar bir yandan da 2023 YKS başvuru ve sınav süreci hakkında bilgi almak istiyor. İşte, 2023 YKS oturumundan son bilgiler...

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILICAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavlarına ilişkin herhangi bir tarih bilgisi yayınlanmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi genellikle yeni yılın sınav takvimini Aralık ayı içerisinde açıklıyor. 2022 yılında AYT, TYT ve YDT oturumları 18-19 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Bu yılda benzer şekilde sınavların Haziran ayında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz

BARAJ UYGULAMASI KALDILIRDI MI?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanı uygulamasının kaldırıldığı duyuruldu.

YKS KİMLER KATILABİLİR?

2022-2023 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar.

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda TYT'de adaylara 165 dakika, AYT'de 180 dakika, YDT'de ise 120 dakika süre veriliyor.