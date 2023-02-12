Kahramanmaraş iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilimizi etkileyen deprem faciası ülkemizi derinden etkiledi. Tüm Türkiye'de eğitimi ve öğretim 20 Şubat'a kadar uzatıldı. Bununla birlikte YKS sınavına girecek olan öğrenciler, araştırmalarına başladı. Peki, YKS 2023 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? YKS deprem nedeniyle ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) ve LGS sınav konularıyla ilgili açıklama yaptı. Peki, YKS 2023 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? YKS deprem nedeniyle ertelenecek mi? İşte detaylar haberimizde...

YKS 2023 ERTELENDİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 2023 sınav takvimini açıklamadı. Konuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada " Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

YKS VE LGS SINAV KONULARINDA DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav başvuruları ÖSYM AİS üzerinden alınmaktadır. Sınav başvuruları oturumların belirlenmesi ve sınav ücretinin yatırılması ile gerçekleştirilir.

Adaylar, ÖSYM'nin yayınladığı takvim doğrultusunda başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru alınacak.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, katılacakları oturumları seçecek ve ardından sınav ücretini yatıracak. Ücreti yatırmayan adayların başvurusu geçersiz sayılır.

Sınav ücretleri, anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden banka/kredi kartıyla yatırılabilir.