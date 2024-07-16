YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? YKS hangi bölümler gelir?

ÖSYM, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenen YKS sonuçlarını açıklandı. Adaylar, puanlarına göre hangi bölümleri tercih edebileceklerini merak ediyor. ÖSYM Başkanı Ersoy, milyonlarca adayın yarıştığı 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını belirtti. Peki, YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? YKS hangi bölümler gelir?

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayınladı.

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