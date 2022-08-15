Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. Açıklama sonrası YKS 2.tercihler ne zaman ve YKS 2.tercih tarihleri nedir gibi konuıalr araştırıldı.

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarına adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. Peki, YKS 2.tercihler ne zaman? YKS 2.tercih tarihleri nedir!

YKS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağınA ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.

2.TERCİH TARİHLERİ

Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 2. yerleştirme yapılacaktır.