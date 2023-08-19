YKS 2. tercihler ne zaman? Ek yerleştirme tercihlerine zaman yapılacak ÖSYM?
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Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek. Peki, YKS 2.tercihler ne zaman? Ek yerleştirme tercihlerine zaman yapılacak ÖSYM?
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, Ek yerleştirme tercihlerine zaman yapılacak ÖSYM? YKS 2.tercihler ne zaman?
YKS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?
Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.
Öğrenciler sonuçların açıklanması sonrası 2. tercihleri araştırdı.
YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilmişti.
Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
Bu kapsamda ÖSYM'den bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.