Türkiye'de 10 ilde etkisini gösteren depremin ardından yapılan açıklamalar ile YKS 2. dönem konuları yok mu? Merak edildi. YKS sınavına katılacak olan adaylar YKS 2. dönem konuları çıkacak mı, çıkmayacak mı merak ediyor. Peki, YKS 2. dönem konuları yok mu? YKS 2. dönem konuları çıkacak mı, çıkmayacak mı?

Yks 2. dönem konuları yok mu? Sorusu, bu yıl YKS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyordu. Meydana gelen büyük ölçekli deprem nedeniyle birçok farklı açıklama gerçekleştirildi. Bugün kameralar karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, YKS 2. dönem konuları yok mu? YKS 2. dönem konuları çıkacak mı, çıkmayacak mı?

YKS 2. DÖNEM KONULARI YOK MU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu. Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıklamıştı. Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" demişti. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK),üniversitelerin bahar dönemine ilişkin önemli bir karar almış, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerin açılışını askıya aldığını duyurmuştu.