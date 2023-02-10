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YKS 2. dönem konuları dahil mi? SON DAKİKA! Bakan Mahmut Özer açıkladı! YKS- LGS 2. dönem dahil olacak mı?

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YKS 2. dönem konuları dahil mi? SON DAKİKA! Bakan Mahmut Özer açıkladı! YKS- LGS 2. dönem dahil olacak mı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı. Yaşanan facianın ardından öğrencilerin merak ettikleri arasında YKS 2. dönem konuları dahil mi? YKS- LGS 2. dönem dahil olacak mı? soruları yer aldı.

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YKS- LGS 2. dönem dahil olacak mı? sorusu merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından psikolojik olarak etkilenen öğrenciler YKS 2. dönem konuları dahil mi? YKS- LGS 2. dönem dahil olacak mı? sorularına yanıt aradı. Peki, YKS 2. dönem konuları dahil mi? Bakan Mahmut Özer açıkladı! YKS- LGS 2. dönem dahil olacak mı?

YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu. Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıklamıştı. Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" demişti. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK),üniversitelerin bahar dönemine ilişkin önemli bir karar almış, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerin açılışını askıya aldığını duyurmuştu.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Mahmut Özer LGS YKS Gündem Eğitim Haberler Son Dakika

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