Dilovası ilçesinde özel bir lisede kimya alanında okuyan Zeynep Dila Kuyucu, TYT ve yabancı dil sınavlarından 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Genç kız, aldığı puanla hem ailesini hem de Kocaeli'de yaşayan vatandaşları gururlandırdı. Peki, YKS 1.si kim oldu? 2022 YKS birincisi kim?

YKS 1.Sİ KİM OLDU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Zeynep Dila Kuyucu, TYT ve yabancı dil sınavından 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay yaptığı açıklamada, "Öğrencimiz Zeynep ilçemiz ve ilimizin gurur kaynağı olmuştur. Lisemizin idareci ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Kızımızın başarılarının hayatı boyunca devam etmesini diliyorum. Yolu ve bahtı açık olsun" ifadesini kullandı.

Lisemizin idareci ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Dilovası Kaymakamımız Metin Kubilay koordinesinde ve Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir'in de büyük destek ve katkılarıyla başlatılan eğitim seferberliği, okuma seferberliği, eğitim yatırımları ve proje okullarımızla çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlayabilmenin sorumluluğuyla ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ülkemize daha nice başarılar kazandırması temennisiyle tekrar büyük başarısı dolayısıyla Zeynep Dila Kuyucu kızımızı ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının hayatı boyunca devam etmesinin diliyorum. Yolu ve bahtı açık olsun" dedi.