Yirmisekiz ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Yirmisekiz filmi hangi kanalda? Yirmisekiz filmi konusu ne?
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''Akif'in, Ömer Halisdemir'in ve o gece kaybettiğimiz 252 kardeşimizin hesabı, o alçaklardan sorulacak!'' sloganı ile ekranlara gelecek olan Yirmisekiz filmi heyecanla bekleniyor. 15 Temmuz'u konu alan Yirmisekiz filmi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Yirmisekiz ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Yirmisekiz filmi hangi kanalda? Yirmisekiz filmi konusu ne?
Yirmisekiz ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Yirmisekiz filmi hangi kanalda? Yirmisekiz filmi konusu ne? merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Yirmisekiz filminin tanıtımının yayınlanmasının ardından Yirmisekiz ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Yirmisekiz filmi hangi kanalda? Yirmisekiz filmi konusu ne? soruları gündeme geldi. Heyecanla beklenen filmin detayları haberimizde yer alıyor.
TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Yirmisekiz filmi 16 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de yayına girecek.
Yirmisekiz filmi, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
Yirmisekiz filminin duyurusunu TRT 1 şöyle yaptı:
"15 Temmuz gecesi yaşanan hain FETÖ darbe girişimini konu alan #yirmisekiz filminin afişi yayında!
#yirmisekiz pazar 20.00'de TRT 1'de!"