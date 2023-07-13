Yirmisekiz ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Yirmisekiz filmi hangi kanalda? Yirmisekiz filmi konusu ne?

''Akif'in, Ömer Halisdemir'in ve o gece kaybettiğimiz 252 kardeşimizin hesabı, o alçaklardan sorulacak!'' sloganı ile ekranlara gelecek olan Yirmisekiz filmi heyecanla bekleniyor. 15 Temmuz'u konu alan Yirmisekiz filmi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Yirmisekiz ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Yirmisekiz filmi hangi kanalda? Yirmisekiz filmi konusu ne?