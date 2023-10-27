"Erken emekli olan meslekler listesi" Merak ediliyor. SGK, belirli meslek gruplarına erken emeklilik hakkı tanıyor. Bu uygulama, çalışanların 46-50 yaş arasında emekliye ayrılmasını sağlıyor. Peki, Yıpranma payı ile emekli olan meslekler hangileri 2023? İşte detaylar…

Yıpranma payı ile emekli olan meslekler hangileri 2023? Erken emekli olan meslekler listesi!

Yıpranma payı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesi güncellendi. Peki, Yıpranma payı ile emekli olan meslekler hangileri 2023? Erken emekli olan meslekler listesi! İşte erken emeklilik hakkı bulunan meslekler…

YIPRANMA PAYI İLE EMEKLİ OLAN MESLEKLER HANGİLERİ 2023?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelledi. SGK, belirlediği birtakım mesleklere erken emeklilik hakkı tanıyor. Uygulamaya göre bazı meslek gruplarında çalışanlar 46-50 yaş aralığında emekliye ayrılabiliyor. Yıpranma hakkı olarak bilinen uygulama, çalışanların erken emekli olmasına olanak tanıyor.

PRİM GÜN SAYISI ŞARTI VAR

Erken emekli olunabilen birçok meslek grubu bulunuyor. Ağır işlerde çalışanlar her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklerken bazı meslekler ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı kazanıyor. Bu tarz iş kollarında çalışan ve erken yaşta emekli olmak isteyenlerin prim gün sayısını doldurması gerekiyor.

ERKEN EMEKLİ OLAN MESLEKLER LİSTESİ 2023

SGK yıpranma hakkı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelledi. Şu anda ise toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil.

İşte o liste: