Yinchuan-Dubai direkt uçuş rotası yeniden başlatıldı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Yinchuan kentinde düzenlenen 5. Çin-Arap Devletleri Fuarı'nın ana mekanı görülüyor, 19 Ağustos 2021. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)

YİNCHUAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- 260'tan fazla yolcu taşıyan bir uçak Pazar günü Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'dan Dubai'ye gitmek üzere havalandı.

Bu uçuş, daha önce Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan Yinchuan-Dubai direkt uçuş rotasının yeniden başlangıcını temsil etti.

Bu iki rota arasındaki uçuş hizmeti haftada bir kez Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Gidiş uçuşu Beijing saati ile 11.40'ta Yinchuan'dan havalanacak ve yerel saatle 15.55'te Dubai'ye ulaşacak. Dönüş uçuşu ise Dubai'den yerel saatle akşam 18.00'de havalanacak ve Beijing saatiyle ertesi gün sabah 5.05'te Yinchuan'a ulaşacak.

Yinchuan-Dubai direkt uçuş rotası, 2015'te faaliyete geçmesinin ardından Çin'in Arap ülkeleriyle bağlantı kurmasında önemli bir rol oynadı.

Bölgenin ticaret departmanı başkanı Xu Xiaoping, uçuş rotasının yeniden başlatılmasının Ningxia'nın Çin-Arap Devletleri Fuarı'na daha iyi hizmet vermesine yardımcı olacağını söyledi.

6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, 21-24 Eylül tarihleri arasında Yinchuan'da gerçekleştirilecek.