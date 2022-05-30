Yılmaz Zafer kimdir? Yılmaz Zafer hayatı ve biyografisi! Yılmaz Zafer kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yılmaz Zafer merak konusu oldu. İşte Yılmaz Zafer hakkında merak edilen Yılmaz Zafer kimdir, Yılmaz Zafer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YILMAZ ZAFER KİMDİR?

Yılmaz Zafer, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.

Doğum tarihi: 1957, İstanbul

Perihan Savaş'a hayranlığı nedeniyle Fatih halkevi'nde tiyatroya başlayan, daha sonra Şehir Tiyatroları'na geçen Yılmaz Zafer, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu gibi çeşitli tiyatro topluluklarında rol aldı. 1976 yılında sinemaya başladı, 40'tan fazla film çevirdi. İskilip'li Atıf Hoca filminde, köklü değişimlerin yaşandığı Atatürk Türkiye'sinde devrimlere karşı çıktığı için idam cezasına mahkûm olan İskilip'li Atıf Hoca'nın avukatı Ferit rolüyle seyirciyi etkiledi. 1987'de uzun süredir hayran olduğu Perihan Savaş'la evlendi, bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Eşiyle birlikte "Yönetim Film ve Reklamcılık Şirketi"'ni kurdular. İlki 1994 Nisan ayında olmak üzere iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan sanatçı, bu nedenle geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Haberler.com - Gündem