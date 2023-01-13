Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig ekibi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Merak edilenler ise Yılmaz Vural Malatyaspor ile anlaştı mı? Yılmaz Vural hangi takımda? soruları oldu. İşte detaylar...

Başarılı teknik direktörlerden biri olan Yılmaz Vural'ın hangi takım ile anlaştığı araştırılıyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında yer alan sorular ise Yılmaz Vural Malatyaspor ile anlaştı mı? Yılmaz Vural hangi takımda? soruları oldu. Detaylar haberimizde...

YILMAZ VURAL MALATYASPOR İLE ANLAŞTI MI?

Uzun süredir takım çalıştırmayan Yılmaz Vural, yeşil sahalara geri döndü. Deneyimli hocanın yeni adresi Spor Toto 1. Lig oldu. Yılmaz Vural'ı takımın başına getiren Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'un başında ilk maçına 15 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Bodrumspor karşısında çıkacak.