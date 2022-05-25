Yılmaz Tunç kimdir? Yeni AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli? - Haberler

Yılmaz Tunç kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Youtube'da katıldığı bir programda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikili ilişkilere yönelik söylediği sözler parti içinde rahatsızlığa neden olmuştu. Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Adalet Komisyonu Başkanı olan Yılmaz Tunç getirildi.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

1 Şubat 1971'de Bartın'da dünyaya gelen Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlayan Tunç, mesleğinin yanında AK Parti içinde kritik görevler yaptı. AK Parti'nin Bartın milletvekili olan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yaptı.

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