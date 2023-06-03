Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yılmaz Tunç hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Yılmaz Tunç'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Yılmaz Tunç kimdir? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli? Yılmaz Tunç hayatı ve biyografisi!

Bekir Bozdağ'dan görevi alan yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir? İşte hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Yılmaz Tunç hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Yılmaz Tunç'un hayatını araştırıyor. Peki, Yılmaz Tunç kimdir? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli? Yılmaz Tunç hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Yılmaz Tunç (d. 1 Şubat 1971, Ulus, Bartın), Türk siyasetçidir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM XXIII., XXIV., XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem Bartın Milletvekilidir. TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur. Halen AK Parti grup başkanvekilidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine de yeni Adalet Bakanıolarak görevlendirilmiştir.