Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine'de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" açıklaması Kabine değişikliği beklentisini oluşturdu. Peki, Yılmaz Tunç istifa etti mi, istifa edecek mi?

YILMAZ TUNÇ İSTİFA ETTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'de değişiklik olabileceğinin mesajını verdi.

Arnavutluk dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

Kulislerde değiştirilmesi ihtimali en çok konuşulan isimlerin başında ise son aylarda artan şiddet olayları nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın da hışmına uğradıkları iddia edilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç var.

Henüz Adalaet Bakanlığı ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Yılmaz Tunç görevine devam etmektedir.