Yerel seçim hazırlıklarına devam eden AK Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Ak Parti Bingöl İl Başkanlığına getirilen isim ise merak edildi. Peki, Yılmaz Seven kimdir? AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven kaç yaşında, nereli?

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldı. Atamaların yapılmasının ardından AK Parti Bingöl İl Başkanı olan isim araştırıldı. Vatandaşlar atamalar sonrası arama motorlarında Yılmaz Seven kimdir? AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven kaç yaşında, nereli? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

YILMAZ SEVEN KİMDİR?

Yerel seçim için işi şimdiden sıkı tutan Ak Parti'de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 6 ilde bayrak değişimi yaşandı. Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanları değişti. Ak Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Bingöl İl Başkanlığına Yılmaz Seven atandı.

Seven'in Ak Parti Bingöl İl Başkanlığına atanması ardından sosyal medya hesabı paylaşımı şöyle oldu: