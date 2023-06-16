Yılmaz Şef kimdir? Masterchef 2023 şef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Yılmaz Şef'in hayatı ve biyografisi!

Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Konuk şef Yılmaz Öztürk'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Masterchef Yılmaz şef kimdir? Yılmaz şef kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, nerede çalışıyor? İşte detaylar...

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Masterchef 2023'ün yeni şefi Yılmaz Öztürk kimdir merak edildi. Peki, Şef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli,? Masterchef yeni juri kimdir, yeni jüri şef Yılmaz Öztürk mü oldu? Yılmaz Öztürk evli mi? Yılmaz Öztürk, Somer Şef'in yerine mi geldi? Yılmaz Öztürk yeni şef mi olacak? İşte bilgiler...

YILMAZ ŞEF KİMDİR?

Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı. 2012 yılında Alaçatı'da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu.

Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.

YILMAZ ŞEF, SOMER ŞEF'İN YERİNE Mİ GELDİ?

Masterchef 2023'te Somer Şef programa 4 hafta sonra dahil olacak. Somer Şef gelene kadar her hafta farklı bir konuk şef programda yer alacak. Bu haftanın konuk şefi ise Yılmaz şef olmuştu.